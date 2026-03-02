Bus dimentica 67enne in area di servizio interviene la Polstrada

Un autobus ha dimenticato un uomo di 67 anni in un’area di servizio dell’A2 del Mediterraneo. L’uomo si trovava a bordo del bus, che poi è ripartito senza di lui. La Polizia stradale è intervenuta per soccorrerlo. L’uomo è rimasto senza i farmaci salvavita che aveva con sé nel bagaglio lasciato sull’autobus.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dimenticato dall'autobus in un'area di servizio dell'A2 del Mediterraneo, rimane senza bagaglio con all'interno i farmaci salvavita. Protagonista un 67enne diretto in Calabria, soccorso dalla Polizia Stradale. L'uomo, dopo una sosta nell'area di servizio di Sala Consilina, in provincia di Salerno, non è riuscito a risalire sul pullman di linea che ha ripreso la marcia. Nel bagaglio, rimasto a bordo del mezzo, erano però custoditi medicinali indispensabili a causa di problemi di salute. Allertata la Polizia Stradale, una pattuglia della sottosezione di Sala Consilina ha raggiunto l'area di servizio e avviato le ricerche del bus, nel frattempo diretto verso la Calabria.