Buoncristiani | Otto i giovani rimasti bloccati stanno bene

Il sindaco di Follonica ha annunciato che otto giovani, rimasti bloccati a Dubai, sono stati individuati e stanno bene. L’amministrazione comunale ha seguito la vicenda e ha fornito aggiornamenti sulla loro condizione. La notizia arriva dopo che alcuni residenti della zona si sono trovati in difficoltà a causa di circostanze impreviste. La situazione rimane sotto controllo e senza ulteriori complicazioni.

FOLLONICA Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha fornito un aggiornamento sulla delicata situazione dei concittadini e di altri residenti maremmani che si trovano bloccati a Dubai. Il resoconto è arrivato ieri pomeriggio in seguito a contatti diretti per comprendere l'evolversi degli eventi. La vicenda riguarda un totale di otto persone circa, tra cui quattro studenti del progetto 'Ambasciatori del futuro'. Buoncristiani ha specificato che il gruppo include, in particolare, quattro ragazzi coinvolti in un progetto scolastico del Golfo: "due studenti di Follonica, uno di Massa Marittima e uno di Venturina che sono rimasti fermi a Dubai".