Il Bayern Monaco ha vinto il Klassiker contro il Borussia Dortmund e si è portato a +11 in classifica, mentre il Wolfsburg è precipitato al penultimo posto. La partita si è svolta il 2 marzo 2026 a Dortmund, e questa vittoria permette al Bayern di consolidare la posizione in testa alla classifica. Il Wolfsburg, invece, si trova in una posizione molto complicata in campionato.

Dortmund, 2 marzo 2026 - Poteva essere un weekend in cui provare a riaprire definitivamente la stagione, ma il Bayern fa la prova definitiva di titolo. I bavaresi vincono il Der Klassiker in casa del Borussia Dortmund e vola a +11 in classifica sui gialloneri, provando a mettere l'ipoteca sul discorso campionato. Alle loro spalle cade l'Hoffenheim, ma vincono Stoccarda e RB Lipsia, riaccorciando la graduatoria in zona Champions League. Cambia però la situazione in zona retrocessione: vincono St. Pauli e Werder Brema e in questo modo viene fagocitato in zona rossa il Wolfsburg, ora penultimo, mentre la squadra di Amburgo esce per la prima volta da ottobre dalla palude delle ultime due posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Bayern vince il Klassiker e torna a +11, precipita penultimo il Wolfsburg

