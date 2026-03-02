Da lunedì 2 marzo si può acquistare il nuovo Btp Valore emesso dal Tesoro italiano, con una data di emissione stabilita e cedole che arrivano fino al 3,5 percento. L’offerta riguarda gli investitori interessati a questa tipologia di titolo di Stato, che si possono acquistare attraverso i canali di vendita ufficiali. La giornata segna l'inizio delle operazioni di collocamento di questa emissione.

Dalla mattinata di lunedì 2 marzo è possibile acquistare il nuovo Btp Valore emesso dal Tesoro italiano. Si tratta di un titolo di Stato dedicato al mercato retail, quindi agli investitori privati. Ha diversi vantaggi, da una tassazione molto agevolata sulle rendite finanziarie al premio fedeltà finale, che alza i rendimenti medi. Acquistarlo è relativamente semplice. Spesso basta avere un conto titoli presso la propria banca e utilizzare l'home banking, alla sezione trading. Ci sono inoltre vantaggi significativi nell'acquistare il Btp Valore di marzo 2026 nella settimana di emissione, che si concluderà venerdì 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp Valore marzo, emissione al via e cedole fino al 3,5%: come comprarlo

Btp Valore, la nuova emissione dal 2 al 6 marzo: cedole crescenti e premio, rendimento verso il 3%Btp Valore, la nuova emissione dal 2 al 6 marzo 2026 (fino alle ore 13 e salvo chiusura anticipata) del Titolo di Stato dedicato agli investitori...

BTP Valore con cedole crescenti e premio fedeltà, nuova emissione a marzoIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore dedicata ai piccoli risparmiatori.

