BTP Valore marzo 2026 | tassi fino al 3,50% cedole trimestrali e premio extra 0,8%

Oggi si apre la settima emissione del BTP Valore, un titolo di Stato rivolto agli investitori retail. Il nuovo BTP ha una scadenza a marzo 2026, con tassi che possono arrivare fino al 3,50 per cento. La struttura prevede cedole trimestrali e un premio extra dello 0,8 per cento, offrendo opzioni di rendimento e caratteristiche specifiche per chi investe.

(Adnkronos) – Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata. I tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del Btp Valore, prevista da lunedì 2 a venerdì 6 marzo salvo chiusura anticipata, sono così stabiliti: 2,50% per il primo e secondo anno; 2,80% per il terzo e quarto anno; 3,50% per il quinto e sesto anno. Il titolo ha una durata di sei anni, cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up 2+2+2 e un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene fino a scadenza, oltre a una tassazione agevolata.