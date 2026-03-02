Brilla la Luna Piena in Vergine con Eclissi martedì 3 marzo 2026 | l'istinto vince sul controllo

Martedì 3 marzo 2026 si verifica un'eclissi di Luna piena in Vergine, accompagnata da un'illuminazione intensa. Questa fase astronomica mette in evidenza un cielo brillante e visibile in molte zone, attirando l'attenzione di appassionati e osservatori. La Luna si trova in una posizione chiave, creando effetti visibili nel cielo notturno e segnando un momento di particolare rilevanza per gli eventi astronomici di quel giorno.

Arriva potente questa eclissi di Luna con Luna Piena in Vergine martedì 3 marzo 2026: sembra promuovere l'istinto e i valori, a fronte del controllo razionale che simula certezze stabili. Pesci, Vergine, Gemelli, Sagittario i segni più toccati dal plenilunio di marzo con eclissi lunare.