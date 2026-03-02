Brignone si mette in pausa | Il mio corpo chiede il conto

Federica Brignone annuncia di prendersi una pausa perché sente che il suo corpo ha bisogno di fermarsi. Dopo aver ottenuto risultati straordinari a Milano Cortina, la sciatrice ha deciso di ascoltare le sue sensazioni e prendersi del tempo per recuperare. La decisione arriva in un momento in cui i successi le hanno regalato grande popolarità e riconoscimenti.

Il doppio miracolo di Milano Cortina l'ha resa tra le più grandi di sempre. Ma ora Federica Brignone ha bisogno di una pausa. "Il mio corpo chiede il conto" ha detto la regina dello sci, annunciando di chiudere in anticipo la stagione: era tornata a gareggiare dopo il brutto infortunio dell'aprile dello scorso anno, poi sulle Tofane l'incredibile impresa, e nel week end appena trascorso la prova a Soldeu. Che mette la parola fine, perché Brignone non prenderà parte alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica 8 marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo.