Brignone non potrà usufruire dello status di infortunata per i pettorali di partenza nella stagione 2026-2027

Federica Brignone non potrà ottenere lo status di infortunata per i pettorali di partenza nella stagione 2026-2027. La stagione di sci alpino della campionessa si è conclusa prima del previsto, poiché ha deciso di non partecipare alle ultime tappe della Coppa del Mondo 202. La sua stagione si è fermata prima della fine del circuito.

La stagione agonistica di sci alpino di Federica Brignone si è conclusa anticipatamente, con la decisione di saltare le ultime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026. L’obiettivo è mantenere una gestione accurata della situazione annessa ai pettorali per la stagione successiva, senza poter avanzare richiesta di status di infortunata e dovendo partire dalla World Cup Start List con i pettorali assegnati dall’organizzazione per le gare restanti. In supergigante Brignone ha disputato 4 appuntamenti tra Crans Montana e Soldeu, comprese le Olimpiadi, con un acumulato di 161 punti al termine della stagione. L’esito finale proietta l’azzurra fuori dalla top-10; qualora rimanesse tra le prime 20, l’anno successivo potrebbe iniziare con un pettorale tra 1-5 o tra 16-20. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone non potrà sfruttare lo status di infortunata. I pettorali di partenza che avrà nella stagione 2026-2027Federica Brignone pone fine alla propria stagione saltando le ultime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previste in Val di Fassa e...

Perché Federica Brignone non può usufruire dello status di infortunata: la situazione pettorali di partenzaProsegue l’estenuante corsa contro il tempo di Federica Brignone verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in cui avrà anche il ruolo di...

