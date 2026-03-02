Brignone | mi prendo una pausa

La bicampionessa olimpica Federica Brignone ha annunciato che non prenderà parte alle ultime gare di Coppa del Mondo. La sciatrice ha spiegato di aver deciso di prendersi una pausa a causa di un dolore che la riguarda, rinunciando così alle competizioni imminenti. La decisione è stata comunicata direttamente dalla stessa atleta, che ha preferito fermarsi in questa fase della stagione.

