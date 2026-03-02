Brachetti al Cabaret E la ferocia dell’Art

Un attore si esibisce al Cabaret, portando in scena uno spettacolo che richiama la Berlino degli anni ’30. La narrazione ruota attorno a un innamoramento tra uno scrittore americano e una cantante del locale, dove un presentatore ambiguo e irriverente si diverte a mettere in discussione le norme sociali e i ruoli di potere, creando un’atmosfera di tensione e provocazione.

Nella Berlino degli anni '30, uno scrittore americano si innamora di Sally, la cantante del Kit Kat Club dove Emcee, un presentatore ambiguo e irriverente, si prende gioco delle convenzioni sessuali e del potere. Ma l'avvento del nazismo spegnerà la libertà di pensiero. Sabato 7 e domenica 8 al Carani di Sassuolo, Arturo Brachetti (nella foto) è protagonista del celebre musical "Cabaret". Venerdì 6 e sabato 7 allo Storchi di Modena, "Le fenicie", il nuovo lavoro (ispirato a Euripide) di Michela Lucenti con Balletto Civile: un inno alla democrazia e una riflessione condivisa sul senso della lotta civile. Cabaret: l'esilarante musical con Arturo Brachetti in arrivo al Vittorio Emanuele. Cabaret – the musical, la produzione che trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 è pronta a conquistare il pubblico messinese. Grazia e ferocia al servizio dell'atletica. Così è nato il record bis di Zaynab Dosso. Cabaret: l'esilarante musical con Arturo Brachetti in arrivo al Vittorio Emanuele dal 13 al 15 marzo 2026. Arturo Brachetti torna a teatro con Cabaret – the musical, il nuovo spettacolo. Lui si definisce trasform-attore, ma questa volta lo vedremo anche nei panni di cantante. Arturo Brachetti è una leggenda del trasformismo internazionale.