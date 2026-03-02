Bournemouth-Brentford martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Match frizzante a Dean Court

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:30 si affrontano Bournemouth e Brentford in un match al Dean Court. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, con pronostici che puntano a un incontro frizzante. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa sessione di campionato, e le formazioni sono pronte a scendere in campo per la sfida infrasettimanale.

Turno infrasettimanale interessante per Bournemouth e Brentford che fanno parte del gruppetto di squadre che ambisce quantomento al settimo posto nella classifica di Premier League, attualmente occupato dagli ospiti con 43 punti, quattro in più dei padroni di casa che sabato sono stati fermati sull'1-1 dal Sunderland. La squadra di Keith Andrews ha vinto tre.