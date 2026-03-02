Bottino pieno per il Pioppo Futsal i gialloverdi si impongono per 4-3 nella trasferta palermitana contro un buon Merlo Calcio a 5

Il Pioppo Futsal ha vinto 4-3 in trasferta contro il Merlo Calcio a 5. La partita si è svolta a Palermo e ha visto i gialloverdi prevalere sui padroni di casa. I giocatori hanno segnato quattro reti, mentre il Merlo Calcio a 5 ha risposto con tre segnature. La sfida si è conclusa con la vittoria del Pioppo Futsal, che ha conquistato tre punti.

Ferrara: "Vittoria importante per ritrovare la strada giusta e il sorriso, sabato il turno di riposo e poi il rush finale!" Tre punti importanti per il Pioppo Futsal ai danni del Merlo Calcio a 5 nella trasferta palermitana di sabato; al Centro Sportivo le siepi gli uomini di mister Basile hanno la meglio contro un avversario mai domo, portando a casa una vittoria che risolleva il morale dopo le ultime prestazioni. Il match parte subito con le due squadre che si studiano tanto e trovano sempre attenti i due estremi difensori Taormina e Federico. A sbloccare il match per gli ospiti è il solito Ferrara che servito perfettamente da Alongi batte Taormina nell'area di rigore; i padroni di casa non mollano e dopo poco ci pensa Moncada a portare il tutto nuovamente la parità.