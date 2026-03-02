Al termine della partita, l’allenatore ha espresso elogi ai suoi giocatori per l’impegno dimostrato, sottolineando che hanno disputato una gara di alto livello sia dal punto di vista agonistico che tecnico-tattico. Ha aggiunto di aver fatto i complimenti ai ragazzi, evidenziando che la squadra ha dimostrato determinazione e qualità sul campo, anche se è mancato il gol decisivo.

"A fine gara ho fatto i complimenti a miei ragazzi perché hanno fatto una gran bella partita sia dal punto di vista agonistico che da quello tecnico- tattico. Hanno messo in campo tutto quello che dovevano fare". Testi e musica di Roberto Boscaglia dopo il pareggio con il Livorno. Un match che la Samb avrebbe meritato di vincere se non avesse sprecato alcune chiare occasioni da rete. "Poi la palla a volte entra e a volte no - aggiunge il tecnico rossoblù- ma con il Livorno siamo stati un po’ sfortunati. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo da squadra. Quando parlo così mi riferisco non solo agli undici che vanno in campo ma anche dei cinque che entrano, di quelli che stanno in panchina e di chi è fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boscaglia: "Faccio i complimenti ai ragazzi. Gran bella partita, ci è mancato solo il gol"

