Borgo Centore al via i lavori di riqualificazione della borgata

A Borgo Centore sono iniziati i lavori del progetto “La Porta del Sud”, dedicato alla riqualificazione della borgata. L’obiettivo è trasformarla in un nuovo punto di riferimento e valorizzare la zona come attrattiva turistica. L’intervento riguarda diverse aree della borgata e fa parte di un piano più ampio per migliorare l’immagine complessiva del territorio.

Al via i lavori del grande progetto "La Porta del Sud"a Borgo Centore", il progetto di riqualificazione punta a trasformare la borgata in un nuovo polo attrattivo e a fare di Cellole il biglietto da visita della Regione Campania. "La Porta del Sud è un progetto che rappresenta il futuro di Borgo. A Borgo Centore iniziano i lavori della 'Porta del Sud'; Famiglia aggredita per una suonata di clacson: incresciosa vicenda a Cellole.