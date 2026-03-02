Boom di Lòm a Merz Oltre mille persone a Sesto Imolese

A Sesto Imolese si sono radunate oltre mille persone per partecipare al tradizionale Lòm a Merz, un rito che unisce passato e presente nelle campagne romagnole. La celebrazione, che risale a secoli fa, rappresenta un momento di festa e di rinnovamento, mantenendo vivo il fascino di un’usanza antica ancora molto apprezzata oggi.

Un ponte tra passato e presente che non perde di fascino. Così la tradizione del Lòm a Merz, rituale in voga nelle campagne della Romagna nei secoli scorsi per scacciare via le tenebre dell'inverno e salutare l'arrivo della primavera, continua a raccogliere consensi. Pienone di gente, oltre ogni più rosea aspettativa, sabato scorso all'altezza della piazza e del centro civico di Sesto Imolese. Almeno mille persone, infatti, hanno preso parte al celebre Lòm a Merz della frazione nel polo aggregativo di via San Vitale: "Una serata esaltante, per certi versi impronosticabile – racconta soddisfatto Sergio Afflitti dei Cavalieri Sestesi che, insieme all'associazione PalinSesto, sono al timone dell'evento –.