Bonny salta il derby? Oggi il consulto decisivo

Bonny potrebbe saltare il derby a causa di un infortunio che lo tiene in dubbio. Oggi si terrà un consulto decisivo per valutare le sue condizioni e decidere se sarà disponibile per la partita. Dopo aver perso Lautaro Martinez nella sfida d’andata contro il Bodø, il tecnico dovrà affrontare anche questa possibile assenza in attacco.

Dopo aver perso Lautaro Martinez nella sfida d’andata contro il Bodø, Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra possibile assenza in attacco. Ange-Yoan Bonny, infatti, è stato costretto a uscire nel finale della gara contro il Genoa, alimentando nuove preoccupazioni in casa nerazzurra. Nel turbolento post-partita, lo stesso Chivu aveva mostrato una certa apprensione: «Mi hanno detto che non ha niente di che, ma non mi fido più.». Parole che fotografano bene il momento, soprattutto alla luce dei recenti problemi fisici che hanno colpito la rosa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese avrebbe riportato una contrattura al polpaccio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ultimissime Inter LIVE: Frattesi salta il Napoli, il motivo del gol annullato a Bonnydi Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Infortunio Bonny, c’è la decisione tra il Como e il derby col Milan: ecco come verrà gestito! E sul rientro di Lautaro…Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in...

Approfondimenti e contenuti su Bonny salta.

Temi più discussi: Infortunio Bonny, le condizioni dell'attaccante dell'Inter: quando torna e quante partite salta; Inter, Bonny salta il Como: il francese punta il derby. Ecco quando dovrebbe rientrare Lautaro; Inter, gli aggiornamenti su Bonny: Oggi consulto decisivo. Assente a Como, per il derby…; Infortunio Lautaro, quante e quali partite salta con l'Inter: cosa filtra per il derby col Milan, quando torna e chi gioca al suo posto.

Inter, Bonny salta il Como: il francese punta il derby. Ecco quando dovrebbe rientrare LautaroPer il francese non sono stati fissati esami strumentali, salta la Coppa Italia. Quando dovrebbe rientrare Lautaro ... msn.com

Bonny ko, salterà Como-Inter di Coppa Italia. Chivu spera di riaverlo per il DerbyAttacco ai minimi termini per l'Inter: Ange-Yoan Bonny si è accasciato sul finire di Inter-Genoa per infortunio e le parole di Chivu del post-gara. tuttomercatoweb.com

GdS - #Bonny salta Como Oggi il consulto decisivo. E per il derby... x.com

Bonny - per l’attaccante francese è difficilmente sarà a disposizione per la sfida di martedi contro il #Como. facebook