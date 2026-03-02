Bologna Italiano nel post partita | Disputato un primo tempo di grande livello Mancano ancora tante gare | ci teniamo stretta la vittoria

Dopo la partita contro il Pisa, il tecnico del Bologna ha commentato il primo tempo, definendolo di grande livello. Ha inoltre sottolineato che ci sono ancora molte gare da affrontare e che la vittoria ottenuta resta importante. Le sue parole sono state rilasciate nel post partita, offrendo una prima analisi della prestazione della squadra.