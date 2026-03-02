Bollino verde ARPAE migliora la qualità dell’aria

L'ARPAE ha comunicato che, a seguito delle proiezioni, non sono previste misure emergenziali per la qualità dell’aria martedì 3 marzo 2026. Si segnala che i valori limite giornalieri di PM10 non dovrebbero essere superati, indicando un miglioramento rispetto ai giorni precedenti. La situazione sembra stabile e senza restrizioni particolari per la giornata.

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani, martedì 3 marzo 2026, non sono previste le misure emergenziali per la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Smog, Bollino verde: migliora la qualità dell’ariaA seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità... Bollino rosso ARPAE: da domani le misure emergenziali per la qualità dell’ariaIl provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, secondo le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al PAIR- Piano... Una raccolta di contenuti su Bollino verde. Argomenti discussi: Manovra antismog: attivazione delle misure emergenziali. Bollino verde ARPAE, migliora la qualità dell’ariaA seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto domani, martedì 3 marzo 2026, ... parmatoday.it Migliora la qualità dell'aria in E-R, torna il bollino verdeDopo settimane di limitazioni al traffico delle auto più inquinanti, migliora la qualità dell'aria in Emilia-Romagna. La nuova rilevazione dell'Arpae, infatti, ha sancito la fine del bollino rosso in ... ansa.it