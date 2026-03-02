Oggi viene pubblicata una nuova versione della celebre canzone degli anni Ottanta, intitolata

Fuori oggi I Can’t Wait, la nuova versione dell’iconica hit anni Ottanta firmata da Bob Sinclar & Kiesza. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali I Can’t Wait, la nuova versione dell’iconica hit anni Ottanta firmata da Bob Sinclar & Kiesza. Sinclar riporta in pista uno dei brani simbolo degli anni ’80, originariamente portato al successo dai Nu Shooz, trasformandolo in un ponte tra epoche: l’energia analogica della disco, il groove degli anni 2000 e un’attitudine pienamente contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Bob Sinclar pubblica una nuova versione della hit I Can’t Wait

Leggi anche: La notte di Bob Sinclar: party natalizio dance ai Magazzini Generali di Milano

Stona pubblica “Altaluna (Single Edit)”: online il videoclip e la nuova versione con quartetto d’archiÈ online il videoclip di “Altaluna (Single Edit)”, nuova versione del brano del cantautore Stona, già contenuto nell’album “Ci faremo bastare i...

Bob Sinclar & Kiesza – I Can’t Wait (B-Boy Ish)

Una selezione di notizie su Bob Sinclar.

Temi più discussi: Paloma Le Friant, la figlia di Bob Sinclar è DJ come il papà e fa la modella: remix di stile e personalità alla Milano Fashion Week 2026; Paloma Le Friant, figlia di Bob Sinclar, è l'idolo Gen Z; Maurizio Nari: Il sound dell’estate ’26? Hit anni ’90 – 2000, ‘remixate’ con sonorità anni ’70 - MEI.

La musica di Bob Sinclar, una festa tutta da ballareI Magazzini Generali sono da sempre il suo approdo in città. E a quella pista e a quel palco Bob Sinclar non ci rinuncia (quasi) mai. E infatti ci sarà anche stasera per la festa di Natale e per una ... milano.repubblica.it

Bob Sinclar, altro remix di una hit italiana: arriva Ti sentoIl noto dj e produttore francese Bob Sinclar ha annunciato il suo ritorno al mondo dei remix con un nuovo brano italiano. Dopo il grande successo ottenuto dodici anni fa con il remix di A far l’amore ... 105.net

Dopo 6 settimane in vetta KATO perde la prima posizione della WE CAN DANCE CHART! La nuova numero uno è MUSIC di Ralphi Rosario e Bob Sinclar rifacimento del classico del 1998 riesploso grazie ai dei meme sui social! Da segnalare anche le nu - facebook.com facebook