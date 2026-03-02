Un turista di Martina Franca si trova bloccato tra Dubai e Abu Dhabi, mentre alcuni crocieristi tarantini e due consiglieri comunali del brindisino sono impossibilitati a lasciare la regione. La tensione tra Iran, Israele e gli Stati Uniti ha complicato la situazione nel Golfo, causando preoccupazione tra gli italiani presenti. Oggi, una studentessa lucana ha cercato di contattare il consolato di Dubai per conoscere le possibilità di rientro.

Oggi prova ad andare al consolato generale di Dubai, il turista di Martina Franca, per cercare di capire le possibilità di ritorno. Per ora il volo previsto il 9 marzo è confermato. Ma i voli cancellati, da qualche giorno in qua, sono decine, da e per Dubai, Doha, Tel Aviv ad esempio. Si trova ad Abu Dhabi, bloccato, Franco Dimichele che ha un’attività legata all’arte, nel centro storico della località in valle d’Itria, e che lavora moltissimo l’estate. Questo è il periodo giusto per le vacanze ed il pugliese, da dieci anni, va negli Emirati arabi uniti, posto tranquillo. Senonché, da qualche giorno non lo è più perché si trova fra Israele e Iran, in piena area del Golfo Persico che di questi tempi è pericolosissima a causa degli attacchi reciproci tra israeliani con il supporto Usa e iraniani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bloccati fra Dubai e Abu Dhabi: tra i pugliesi il turista di Martina Franca, i crocieristi tarantini, i due consiglieri comunali del brindisino Guerra fra Iran e Israele/Usa, la complessa situazione nel Golfo: studentessa lucana, siamo molto preoccupati

Guerra Usa-Iran: bloccati a Dubai anche due consiglieri comunali del BrindisinoLa situazione resta carica di incertezza a Dubai, dove si trovano due consiglieri comunali del Brindisino.

Una selezione di notizie su Abu Dhabi

Temi più discussi: Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: Pronti a evacuare gli italiani.

Bloccati fra Dubai e Abu Dhabi: tra i pugliesi il turista di Martina Franca, i crocieristi tarantini, i due consiglieri comunali del brindisino Guerra fra Iran e Israele/Usa ...Oggi si presenta al consolato generale di Dubai, il turista di Martina Franca. Si trova ad Abu Dhabi, bloccato, Franco Dimichele che ha un’attività legata all’arte, in valle d’Itria, e che lavora molt ... noinotizie.it

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai, organizzato il rientro per martedì: volo di Stato da Abu Dhabi a MalpensaI ragazzi coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» erano rimasti in hotel allo scoppio del conflitto. Saranno prelevati alle 7, trasferiti via terra sotto scorta e imbarcati ... milano.corriere.it

Di nuovo ferme le operazioni di volo a Dubai e Abu Dhabi. Il Ministero della Difesa degli Emirati, ha diramato un allarme per lancio di missili dall'Iran. I due voli cargo di Etihad sono stati dirottati a Muscat, mentre l'Emirates da Mumbai è ancora in quota in attes - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com