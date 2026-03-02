Blagoy Georgiev | A Dubai è un incubo è esplosa una bomba a 50 metri da noi Ci sentiamo in trappola
Un uomo descrive Dubai come un incubo dopo che una bomba è esplosa a circa 50 metri da lui, facendolo sentire in trappola. La situazione si aggrava nell'area del Medio Oriente, dove i voli sono stati cancellati o bloccati. La crisi si sviluppa dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le tensioni si sono intensificate con conseguenze immediate sulla mobilità nella regione.
Escalation in Medio Oriente, voli bloccati a Dubai dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran. L'ex nazionale bulgaro Georgiev intrappolato: 'Esplosioni vicine e nessuna informazione, è una trappola'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gigi D’Alessio a C’è Posta per te per la sorpresa di Giovanna al papà: “Noi padri ci sentiamo sempre colpevoli”Giovanna vuole fare una sorpresa a suo padre per dirgli quando sia legata a lui e gli voglia bene.
Natale in Palestina: “Ci sentiamo liberi per una volta, ma l’occupazione non è finita”Mentre a Betlemme si celebrala nascita di Gesù, ad Haifa l'esercito israeliano fa irruzione in una festa di Natale, intanto a Gaza si continua a...