Blagoy Georgiev | A Dubai è un incubo è esplosa una bomba a 50 metri da noi Ci sentiamo in trappola

Un uomo descrive Dubai come un incubo dopo che una bomba è esplosa a circa 50 metri da lui, facendolo sentire in trappola. La situazione si aggrava nell'area del Medio Oriente, dove i voli sono stati cancellati o bloccati. La crisi si sviluppa dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le tensioni si sono intensificate con conseguenze immediate sulla mobilità nella regione.