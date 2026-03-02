birra heineken lancia nuova campagna su scelta analcolica

Heineken ha lanciato una nuova campagna dedicata alle birre analcoliche, sfidando l'idea che questa scelta richieda una ragione speciale. La compagnia si propone di cambiare la percezione del pubblico, promuovendo la versione senza alcol come un’opzione semplice e accessibile. La campagna si concentra sul messaggio che non c’è bisogno di un motivo particolare per optare per una birra analcolica.

Roma, 2 mar. (AdnkronosLabitalia) - Serve davvero un motivo particolare per scegliere una birra analcolica? Heineken risponde con un deciso no e ribalta il pregiudizio con '0.0 Reasons Needed', la campagna globale dedicata a Heineken 0.0, da oggi al via anche in Italia. In un'epoca in cui le abitudini di consumo stanno cambiando e la moderazione entra in modo sempre più naturale nei momenti di convivialità, il brand assume un ruolo centrale nel guidare l'evoluzione del segmento e contribuire a superare i pregiudizi che lo circondano. La campagna rivendica la libertà di scegliere, celebrando uno stile di vita equilibrato e consapevole. Non è questione di dover fare a meno di qualcosa, ma è una possibilità in più, da scegliere liberamente, quando e come si desidera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

