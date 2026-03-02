Biberovi? trascina la Turchia al bis sulla Serbia | finisce 94-86 a Istanbul

In una partita valida per le qualificazioni al campionato mondiale di basket del 2027, la Turchia ha battuto la Serbia con il punteggio di 94-86 a Istanbul. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con la Turchia che ha ottenuto la vittoria e trascinato la propria nazionale a un nuovo successo contro la Serbia.

Una sfida di qualificazione significativa per il torneo mondiale di basket del 2027 mette in evidenza un'energica competizione tra due nazioni storiche. La partita si caratterizza per un saldo equilibrio, anche se l'andamento degli eventi dimostra una certa superiorità temporanea di una delle squadre, che riesce a gestire il risultato e a mantenere un vantaggio critico fino alla fine. La battaglia sul campo evidenzia le strategie adottate e le prestazioni dei principali protagonisti, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di pallacanestro che seguono con attenzione le qualificazioni ufficiali. La gara si apre con un primo quarto in cui la squadra di casa si distacca, portandosi avanti con un punteggio di 28-21.