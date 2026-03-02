L’Italia ha annunciato i convocati per la tappa di Kontiolahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Vittozzi è stata indicata come la principale atleta azzurra, mentre Passler torna in squadra dopo una pausa. La competizione si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 marzo, segnando il ritorno alle gare dopo la pausa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Dopo una lunga pausa per dare spazio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon con il terzultimo appuntamento della stagione che si terrà a Kontiolahti (in Finlandia) da giovedì 5 a domenica 8 marzo. In programma un’Individuale (giovedì le donne, venerdì gli uomini), una Mass Start (sabato le donne, domenica gli uomini) e le staffette di genere (sabato gli uomini, domenica le donne). Comincia ufficialmente un nuovo corso per l’Italia dopo il ritiro di Dorothea Wierer, mentre purtroppo la stella della squadra maschile Tommaso Giacomel ha dovuto terminare in anticipo la sua stagione per un’anomalia cardiaca (già risolta con un’ablazione) emersa in seguito al malore che lo aveva costretto al ritiro durante la Mass Start olimpica di Anterselva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per Kontolahti. Vittozzi la stella azzurra, torna Passler

Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna PasslerSaranno nove gli azzurri impegnati a Nove Mesto da giovedì 22 a domenica 25 gennaio per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon.

Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e VittozziDal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon.

GIACOMEL non dà scampo alla Francia, l'ITALIA trionfa nella staffetta mista I RIVIVI IL FINALE

Tutto quello che riguarda Biathlon.

Temi più discussi: Milano-Cortina 2026, i convocati dell'Italia in tutti gli sport. 42 atleti e 3 guide; Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sport; Lisa Vittozzi e la gioia della prima volta: un oro storico per il biathlon italiano ai Giochi Olimpici Invernali; Wierer, si chiude un’era. Grazie Dorothea, grazie regina del biathlon.

Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: i convocati dell’ItaliaIn programma dal 6 al 15 marzo, l’obiettivo della nazionale italiana è quello di migliorare il bilancio di Pechino 2022, edizione in cui ha conquistato 7 podi ... sport.virgilio.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sportL'Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 ... oasport.it

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi: a Brusson successi per Plosch e Ratschiller nella sprint a 8 colpi - facebook.com facebook

Rebecca, dopo la vicenda che l’ha vista protagonista, si sfoga togliendosi qualche sassolino #Biathlon #Passler x.com