Bezzecchi ha concluso la sua prima gara con un risultato positivo, portando l'Aprilia in una posizione di rilievo nel campionato. La squadra italiana si dimostra ora in grado di competere ai livelli delle Ducati, grazie anche alle prestazioni del pilota. Durante la corsa, Bezzecchi ha mostrato un ritmo sostenuto, mantenendo alta la concentrazione fino alla bandiera a scacchi.

«Quando lotti al vertice e dai il massimo, c'è sempre una linea sottilissima tra essere un eroe e un fallito». Marco Bezzecchi aveva commentato così il suo errore nella sprint tailandese, primo appuntamento del Motomondiale 2026. Un errore al secondo giro che è costato caro al pilota dell'Aprilia che partiva come grande favorito. Una lezione da imparare. Nella gara lunga della domenica, il Bezz ha cambiato tattica e si è rifatto con gli interessi. Pronti, via si è portato in testa, dominando la gara, fino a tagliare il traguardo per primo. Settimo successo in carriera e una certezza: l'Aprilia c'è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bezzecchi, buona la prima. E l'Aprilia ora domina stile Ducati

Bezzecchi domina in Thailandia, Aprilia sfida DucatiAlla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura.

Bezzecchi e Aprilia dominano a Buriram, Ducati in crisiUna domenica intensa e ricca di emozioni ha caratterizzato l'apertura della stagione 2026 della MotoGP, offrendo uno spettacolo che resterà nella...

MotoGp: Marco Bezzecchi vince il Gp di Thailandia, l'Aprilia è superAprilia in forma, Ducati sfortunata e in leggera difficoltà ma soprattutto un Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio di Thailandia e diventa lo sfidante più accreditato di Marc Marquez per il

