La Volley Bergamo ha combattuto fino all’ultimo punto nella trasferta contro la Savino Del Bene Scandicci, che si è conclusa con la vittoria al tie break in gara-1. La squadra bergamasca ha mostrato determinazione, arrivando molto vicina al successo, ma alla fine la formazione di casa ha conquistato i tre punti. La partita si è svolta nella tana delle toscane e si è conclusa con un risultato molto combattuto.

La Volley Bergamo lotta e va vicina al colpaccio ma alla fine gara-1 va alla Savino Del Bene Scandicci che prevale di misura al tie break. Un tabù per Bergamo, visto che in stagione la squadra orobica ne ha giocati 12 perdendone 10. Mlejnkova e compagne ora proveranno a pareggiare la serie in gara-2, prevista giovedì a Treviglio. Nell’ottima prestazione di squadra da segnalare le prove della Kipp (foto), 22 punti per lei, mentre in casa di Scandicci a far punti ci hanno pensato Antropova (25) e Franklin (24). Partita bellissima. Nel primo set parità fino a quota 18, poi Antropova e Franklin spingono le toscane sul 25-20. Scandicci va sul 19-14 nel secondo set ma le bergamasche recuperano e vincono il parziale 25-22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo sfiora il colpo. Tie-break ancora nemico nella tana di Scandicci

