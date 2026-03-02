A Bergamo un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la madre e molestato studenti. Le indagini sono partite dai social network e hanno portato alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare. La Polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi a carico del giovane. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità locali.

Eseguito un arresto per maltrattamenti e molestie dalla Polizia di Stato a Bergamo. Un giovane italiano, classe 2007, è stato fermato nel pomeriggio del 27 febbraio 2026, dopo essere stato ritenuto responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti della madre e di comportamenti minacciosi verso studenti nei pressi degli istituti scolastici cittadini. Le indagini e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dalla Squadra Mobile di Bergamo, con il supporto della Divisione Anticrimine. Gli operatori si sono attivati sin dalle prime fasi, riuscendo a ricostruire un quadro indiziario dettagliato a carico del giovane, già noto alle forze dell’ordine per atteggiamenti aggressivi e intimidatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bergamo, fa vivere un inferno alla madre e molesta gli studenti: 19enne arrestato

Picchia la madre e molesta studenti fuori scuola: arrestato un 18enne a BergamoUn ragazzo di 18 anni di Bergamo è stato arrestato dopo l'ennesima violenza e aggressione nei confronti della madre e minacce verso alcuni studenti...

Bergamo, minaccia la madre e molesta studenti fuori da scuola: arrestato 18enneNel pomeriggio venerdì 27 febbraio 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un giovane italiano residente in città, classe 2007,...

Tutto quello che riguarda Bergamo.

Discussioni sull' argomento La mia nuova casa a Ginevra, dove puoi vivere da straniero ma mai fuori posto; Bimbo trapiantato, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato un bambino a Bergamo: È tornato a vivere; ECOTHLON 2026, al via domenica 1 marzo la Caccia al Rifiuto con un calendario diffuso in città; Creatività che fa bene: Creattiva Spring torna alla Fiera di Bergamo – Promoberg Srl.

Definito il nuovo Consiglio di ANACI Bergamo per il quadriennio e ringraziamenti a tutti i candidati #adv - facebook.com facebook

Proseguono i controlli straordinari nei locali della provincia di Bergamo. x.com