Beatrice Valli lascia Sanremo di corsa | suo figlio crolla a terra privo di sensi Il segreto al cuore che nessuno sapeva

Durante la diretta di Sanremo, Beatrice Valli ha dovuto lasciare improvvisamente lo studio dopo che suo figlio, affetto da una malformazione cardiaca, si è accasciato a terra privo di sensi. Il bambino è rimasto incosciente per circa 20 secondi, mentre la madre si trovava in puntata. La scena si è svolta sotto gli occhi di telecamere e pubblico.

Il figlio di Beatrice Valli ha una malformazione cardiaca. È svenuto per 20 secondi. E lei era in TV mentre succedeva. Tutto quello che non vi hanno detto. Quattordici anni, un pallone, e un momento che ha gelato il sangue a tutti. Alessandro, il figlio di Beatrice Valli, si stava allenando con la sua squadra di calcio quando una pallonata al petto lo ha fatto crollare a terra privo di sensi. Venti secondi di terrore puro. Venti secondi in cui il tempo si è fermato. Beatrice era a Sanremo per il Festival — ma appena ha saputo, ha mollato tutto e è corsa a casa. La società sportiva Bresso Calcio ha reagito con una prontezza esemplare. L'ospedale Niguarda ha fatto il resto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

