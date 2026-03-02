Battaglia in pista sogni di gloria Ma il più applaudito è lo scosso Vince e poi continua a correre

Durante la corsa a Monteroni, numerosi cavalli e fantini hanno ricevuto applausi per le loro performance. La competizione si è conclusa con la vittoria di uno dei concorrenti, che ha deciso di proseguire la corsa nonostante il risultato. La manifestazione ha coinvolto un pubblico presente in gran numero, e l’evento si è svolto senza incidenti. Monteroni si conferma ancora una volta come sede di questa tradizione.

di Laura Valdesi MONTERONI Tanti hanno meritato l'applauso, cavalli e fantini. Monteroni è sempre Monteroni. Ha il sapore di una volta. E' un posto dove ci si ritrova per puro piacere, anche senza guardare troppo le corse. Ma quello per cui si è scatenata la tribuna, con un tifo da stadio, è stato lo scosso. Sì, il grigio Fae Lardu di Scompiglio che era montato però da Marco Bitti nella settima corsa. Partenza fulminante fino alla prima curva "poi mi ha fatto come per girare ma quando ha visto il cavallo a fianco ha scartato, andando a dritto. Va forte, comunque", dice Bitti. Si è visto: dopo la caduta del fantino ha rimontato posizione su posizione, superando Gabriele Puligheddu su Dark Drago (2°) e Mattia Chiavassa su Erminio baio (3°), conquistando la gloria.