Barra di metallo trafigge la cabina di guida macchinista ferito | caos sui treni della linea Milano–Piacenza

Un incidente si è verificato sulla linea Milano–Piacenza, quando una barra di metallo ha trafitto la cabina di guida di un treno regionale. Il macchinista è rimasto ferito nell’incidente, causando disagi e ritardi per centinaia di pendolari che viaggiavano tra Lodigiano e Sud Milano. L’episodio ha generato caos e interruzioni nelle corse programmate.

Lodi, 2 marzo 2026 – Infortunio per il macchinista di un treno regionale diretto a Milano e rientro serale da incubo per centinaia di pendolari del Lodigiano e del Sud Milano. Polizia ferroviaria, carabinieri e un’ambulanza sono intervenuti, poco dopo le 18, nella stazione di Tavazzano con Villavesco, dove è stato fermato il treno regionale 2178 partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il macchinista del convoglio sarebbe stato colpito da una barra di ferro che ha sfondato la vetrata della cabina di guida. L’impatto ha causato il ferimento dell’operatore e il blocco immediato del treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

