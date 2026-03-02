Bari | risolti i doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi Scuola entro i prossimi giorni la cessazione

A Bari, i doppi turni alla scuola “Giulio Cesare-Romanazzi” sono stati risolti e si prevede che l’interruzione avverrà entro i prossimi dieci giorni. Questa informazione arriva da un comunicato di Anief, che riporta un incontro del 26 febbraio presso la Città Metropolitana con le organizzazioni sindacali del settore istruzione e ricerca. Il Direttore Generale ha annunciato la fine dei doppi turni a partire dal 27 febbraio.

Di seguito un comunicato diffuso da Anief: A seguito dell'incontro del 26 febbraio presso la Città Metropolitana con le organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, il Direttore Generale ha comunicato che i doppi turni cesseranno entro 10 giorni, a partire dal 27 febbraio. All'incontro hanno partecipato, oltre ad Anief, anche le altre sigle sindacali firmatarie del comparto scuola: Uil Scuola Rua, Cisl Scuola, Snals Confsal e Flc Cgil, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio Scolastico e dell'Istituto. La soluzione prevede il trasferimento di alcune classi nell'edificio dell'ex scuola "Carlo Del Prete", dopo brevi lavori di adeguamento, così da garantire il ritorno alla piena normalità.