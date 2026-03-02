Banche, ospedali e sistemi di trasporto sono attualmente bloccati a causa di attacchi informatici che hanno causato interruzioni su larga scala. Le autorità europee si preparano a rispondere alle minacce, evidenziando come la cybersicurezza sia diventata una priorità per proteggere infrastrutture essenziali. L’attenzione si concentra sulla capacità di contenere e gestire situazioni di emergenza digitale.

Bruxelles, 2 marzo 2026 – La trasformazione digitale ha reso la cybersicurezza un’infrastruttura critica, al pari dell’energia o dei trasporti. Le amministrazioni pubbliche offrono sempre più servizi online, le imprese si affidano al cloud e a tecnologie connesse, i cittadini archiviano dati personali e finanziari in ambienti digitali. Ogni nuovo punto di accesso, però, amplia anche la superficie d’attacco. Il contesto geopolitico ha ulteriormente alzato l’asticella. Dall’inizio della guerra in Ucraina, le operazioni informatiche sono state utilizzate in parallelo alle azioni militari convenzionali, mentre si è assistito a una nuova ondata di “hacktivismo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banche, ospedali e trasporti paralizzati: l’Ue è pronta a reagire alle minacce informatiche?

Groenlandia, Parigi: 'piano per reagire alle minacce Usa'PARIGI, 07 GEN – La Francia sta lavorando con i suoi partner a un piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia...

Ue: via libera al blocco degli asset russi. Italia: "Il voto non ne determina l'uso". Mosca pronta a reagire"In uno spirito di cooperazione" Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno votato "sì" al blocco indeterminato degli asset russi "ma precisano che tale...

