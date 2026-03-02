Bagnoli si mobilita | sciopero e presidio contro il Piano Manfredi

Bagnoli si prepara a una giornata di proteste con uno sciopero e un presidio contro il “Piano Manfredi”. La manifestazione coinvolge lavoratori, residenti e attivisti che vogliono esprimere il loro dissenso. La mobilitazione mira a bloccare le attività nel quartiere e a far sentire la propria voce davanti alle istituzioni. La protesta si svolgerà nelle strade e davanti ai principali edifici pubblici del quartiere.

Bradisismo: forte scossa alle 11:19. Luongo: “Il silenzio non può essere una soluzione!” Una giornata di mobilitazione totale che promette di paralizzare il quartiere flegreo e di portare la protesta fin sotto i palazzi del potere. Per domani, martedì 3 marzo 2026, il sindacato SiCobas ha indetto uno sciopero regionale che convergerà su Bagnoli, in concomitanza con un Consiglio Comunale monotematico cruciale per il futuro dell’area ex Italsider. Il manifesto della mobilitazione, diffuso capillarmente nelle ultime ore, punta il dito contro quello che viene definito il “tradimento del Piano di Risanamento”. I manifestanti denunciano quattro... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell'America's Cup. Scritta shock contro Manfredi su un muroManifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli. “Nella colmata mettiamoci Manfredi”, a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l’America’s CupLa scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup nel quartiere. Una selezione di notizie su Piano Manfredi. Bonifica Bagnoli, colmata e America’s Cup 2027: perché si protesta?A Bagnoli cresce la protesta contro i lavori per l’America’s Cup 2027: al centro la colmata, le bonifiche rinviate e le indagini della Procura ... napolike.it Bonifica di Bagnoli, Manfredi va avanti: Indagini solo conoscitive, c’è massima trasparenzaIl sindaco sui lavori per Coppa America: La protesta di piccoli gruppi. Le Assise ribadiscono: no alla colmata, ripristino della costa. Bassolino: Mancanza ... napoli.repubblica.it