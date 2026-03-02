Baby gang si scaglia su un 13enne per rapinarlo in zona Bocconi | 14enne fermato da un agente fuori servizio
Un gruppo di giovani ha aggredito un 13enne nella zona Bocconi, tentando di rapinarlo. Mentre l'assalto si svolgeva, un agente fuori servizio è intervenuto e ha fermato uno dei ragazzi coinvolti. La polizia ha identificato e fermato un 14enne sospettato dell'aggressione. La vittima ha riferito di essere stata presa di mira senza motivo apparente.
