Avvocato Fiore | Censurati manifesti inoffensivi

In una recente dichiarazione, un avvocato ha affermato che le amministrazioni pubbliche e i giudici hanno spesso censurato manifesti considerati innocui di un'associazione, applicando loro le stesse norme usate per la pubblicità commerciale. La questione riguarda la regolamentazione di materiale che alcuni giudici hanno ritenuto non idoneo, nonostante non contenesse elementi offensivi o controversi. La discussione si concentra sulla differenza tra limitazioni legate a contenuti pubblicitari e quelle applicate a manifesti di carattere sociale o culturale.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Le amministrazioni pubbliche e i giudici hanno censurato spesso i manifesti inoffensivi di Pro Vita & Famiglia Onlus, applicando le stesse norme che si dovrebbero applicare solo alla pubblicità commerciale. Le comunicazioni sociali e politiche, però, non dovrebbero sottostare agli stessi criteri, in quanto la libertà per parlare di temi di rilevanza pubblica, come la vita nascente, il fine vita e la libertà educativa, dovrebbe essere molto ampia". A dirlo Alessandro Fiore, legale di Pro Vita & Famiglia, all'incontro con la stampa organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione, dal titolo '.

