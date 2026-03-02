In un caso recente, un avvocato ha commentato come amministrazioni pubbliche e giudici abbiano censurato manifesti considerati innocui di un'associazione che si occupa di temi legati alla famiglia. Secondo quanto riferito, queste autorità hanno applicato le stesse regole della pubblicità commerciale a materiale che non sembra avere caratteristiche offensive o provocatorie. La questione riguarda la regolamentazione della comunicazione pubblica e le modalità di intervento delle autorità.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Le amministrazioni pubbliche e i giudici hanno censurato spesso i manifesti inoffensivi di Pro Vita & Famiglia Onlus, applicando le stesse norme che si dovrebbero applicare solo alla pubblicità commerciale. Le comunicazioni sociali e politiche, però, non dovrebbero sottostare agli stessi criteri, in quanto la libertà per parlare di temi di rilevanza pubblica, come la vita nascente, il fine vita e la libertà educativa, dovrebbe essere molto ampia”. A dirlo Alessandro Fiore, legale di Pro Vita & Famiglia, all'incontro con la stampa organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione, dal titolo ‘. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avvocato Fiore: "Censurati manifesti inoffensivi"

Manifesti pro vita censurati a Reggio Calabria: il Tar li boccia con una legge «postuma»Nel 2021 il Comune rimuove i cartelloni antiabortisti di Pro vita & famiglia dopo averne autorizzato l’affissione.

