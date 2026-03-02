Avis Ferrara le donazioni crescono di oltre il 5% | Siamo vicini all' obiettivo delle 10mila

L’Avis comunale di Ferrara ha registrato un aumento delle donazioni superiore al 5% rispetto all’anno precedente, avvicinandosi così all’obiettivo di 10 mila donatori. Durante l’assemblea, è stato comunicato che al 31 dicembre 2025 l’associazione contava 6 mila donatori. I numeri rappresentano un incremento rispetto ai dati degli anni passati e mostrano un trend di crescita stabile.

L'Avis comunale di Ferrara traccia il bilancio. Come definito durante l'assemblea, al 31 dicembre 2025 l'associazione contava 6.132 soci. Le donazioni complessive sono state 9.927, con un incremento rispetto all'anno precedente: 8.878 di sangue intero e 1.049 di plasma (+5,3%).