Aversa ferma Porto Viro 3-0 interrompendo la serie positiva delle rivali

La Virtus Aversa ha battuto Porto Viro per 3-0 al PalaJacazzi, interrompendo la serie positiva delle ospiti. La squadra di casa ha mostrato una prestazione collettiva convincente, portando a casa il risultato senza lasciare spazio a dubbi. La partita si è conclusa con una vittoria netta, che ha consolidato il risultato nel campionato in corso.

Ace di Benavides (confermato dal videocheck) e primo allungo della Virtus Aversa (11-9). Sul 16-12 l’allenatore di Porto Viro, Matteo Bologna, richiama i suoi ragazzi. Tallone in diagonale rimanda indietro l’Alva Inox 2 Emme Service (17-14). Monster block del colombiano Benavides, tabellone che dice 19-14. Sempre Felipe si regala l’ace che vale 8 set point (24-16). L’errore al servizio di Porto Viro chiude il parziale sul 25-18. Partenza sprint dei normanni di coach Graziosi: Raffa brilla in ricezione e difesa, e il punteggio si porta subito sull’8-6. Muro clamoroso di Tallone, 11-6 e time-out ospite. La formazione ospite prova a rientrare (16-14), Chiloiro in diagonale colpisce Tiozzo e pareggia la contesa a 17. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Aversa ferma Porto Viro 3-0, interrompendo la serie positiva delle rivali Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco sfida Porto Viro al PalaParenti. Petrella: "Diamo un segnale forte e prendiamoci i punti»Torna in campo oggi la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno alle 17 (diretta DAZN) attende Porto Viro per... Spezia-Modena 0-2: si ferma la serie positiva di DonadoniLa Spezia, 13 dicembre 2025 – Si ferma contro il Modena la serie positiva dello Spezia. Tutto quello che riguarda Porto Viro. Temi più discussi: Virtus Aversa - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro in Diretta Streaming; Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro: la striscia positiva si interrompe ad Aversa; Ravenna ad un punto dal secondo posto, vincono Brescia ed Aversa; Porto Viro, tutto è ancora possibile. Il Delta Volley si ferma a quattroSi interrompe in Campania la striscia positiva dell’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Dopo quattro vittorie consecutive e cinque gare di fila a punti, i nerofucsia si arrendono 3-0 alla Virtus ... polesine24.it Pallavolo A2M – Porto Viro piazza il poker di vittorie e almeno per una notte è in zona salvezzaNon si ferma più l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Quarta vittoria consecutiva per i nerofucsia, che superano 3-1 in rimonta la Banca Macerata Fisiomed nell’anticipo di San Valentino ed escono, a ... ivolleymagazine.it Sofia Tugnolo, ha evitato la chiusura dell'alimentari di Porto Viro, un paese di 13mila abitanti: «Mia nonna sarebbe entusiasta della mia scelta» - facebook.com facebook 1/3/26. Porto Viro. Mattinata speciale oggi per l'iniziativa organizzata da Plastic Free in centro con una puntuale pulizia grazie alla raccolta di rifiuti(non solo plastica) da parte dei volontari dell'associazione ambientalista. I saluti del sindaco e di Giacomo Bovol x.com