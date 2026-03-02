Autostrada A1 terminata in anticipo la prima fase di lavorazioni per l’apertura al traffico del nuovo viadotto Ribuio

Nella tarda mattinata di ieri è stato aperto in anticipo rispetto al cronoprogramma il primo tratto dell'A1 tra Firenze Sud e Incisa, sul nuovo viadotto Ribuio. La prima fase di lavori per questa sezione dell’autostrada è stata completata prima del previsto, permettendo così l’apertura al traffico del nuovo tratto. La realizzazione rientra nel progetto di ampliamento dell’Autostrada del Sole.

Aperto il nuovo tracciato verso firenze. Oltre 100 persone impegnate nel weekend Le operazioni hanno visto impegnate nelle scorse ore 100 persone tra Autostrade per l’Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra macchine operatrici e mezzi speciali, operanti su turni h24. Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, durante l’intero periodo delle lavorazioni sono stati potenziati i servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati. Durante il prossimo weekend prenderà il via la seconda fase delle lavorazioni, che prevederà lo spostamento sul nuovo tracciato anche per il traffico diretto verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

