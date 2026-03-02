Autobus si scarta per evitare auto | 4 feriti in via Senato a Milano

Lunedì 2 marzo 2026, alle 10:21, un autobus della linea 94 si è scontrato con una moto in via Senato a Milano. Per evitare un'auto, il veicolo ha deviato la traiettoria, provocando l'incidente e portando a quattro persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

Alle 10:21 di lunedì 2 marzo 2026, un autobus della linea 94 ha investito una moto in via Senato a Milano, causando quattro feriti. L’incidente si è verificato all’altezza del numero 5, davanti all’Archivio storico, in una zona a senso unico con corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Secondo testimoni, il bus avrebbe eseguito uno scarto laterale per evitare un’auto, ma la dinamica esatta è ancora oggetto di accertamenti. Nessuno dei feriti è in condizioni gravi: il motociclista, un uomo di 31 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda; il conducente del bus, un 52enne, è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli; due passeggeri, una donna di 60 anni e un’altra di 35, sono state ricoverate rispettivamente al Policlinico e al Fatebenefratelli, entrambe con codici giallo e verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

