Autobus contro una moto a Milano in via Senato 4 feriti nell' incidente forse causato per evitare un' auto

Un incidente si è verificato in via Senato a Milano, dove un autobus della linea 94 ha investito una moto. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, le cui condizioni sono ancora da valutare. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da un tentativo di evitare un’auto. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Un autobus ha investito una moto a Milano in via Senato: nell’incidente ci sono quattro feriti, nessuno in gravi condizioni. Il motociclista 31enne è stato portato al Niguarda in codice giallo; feriti anche l’autista e due passeggeri. Testimoni parlano di una manovra per evitare un’auto, ma la dinamica è al vaglio della Polizia locale. Incidente in via Senato a Milano, autobus e moto coinvolti Un incidente stradale con un autobus di linea si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 2 marzo 2026 – in centro a Milano, in via Senato. Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 5, davanti all’Archivio storico (sul lato opposto della strada), in un tratto a senso unico dove è presente una corsia preferenziale per i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Incidente a Milano, autobus travolge una moto in via Senato: quattro feriti

