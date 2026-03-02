Autoarticolato in fiamme | paura sull’autostrada

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, un autoarticolato ha preso fuoco sull'autostrada, causando panico tra i passanti e blocchi temporanei alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Non sono stati segnalati feriti, ma il traffico è rimasto congestionato per alcune ore.

Il mezzo pesante trasportava pilastri prefabbricati in cemento. L’incendio, secondo i primi riscontri, sarebbe originato dalle ruote del rimorchio, propagandosi successivamente al carico trasportato. Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a sganciare il trattore stradale, mettendolo in salvo ed evitando il coinvolgimento della motrice. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Deliceto e Bisaccia, supportate da un autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino. Presenti anche pattuglie della Polizia di Stato e personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto interessato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autoarticolato in fiamme: paura sull’autostrada Autoarticolato in fiamme nell’area di servizio dell’autostrada A11Serravalle Pistoiese (Pistoia), 19 gennaio 2026 – Incendio nell’area di servizio lungo l’autostrada A11 Firenze Mare, a Serravalle Pistoiese. Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del... Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud Una raccolta di contenuti su Autoarticolato. Temi più discussi: Incendio in una nota ditta di trasporti: distrutto un autoarticolato; Paura a Nocera Superiore, un carro di Carnevale divorato dalle fiamme; Santa Maria la Carità, tir in fiamme all'interno di una azienda: aperta un'inchiesta; Paura al Carnevale di Nocera Superiore: carro trancia i cavi dell'alta tensione e va a fuoco. Incendio in una nota ditta di trasporti: distrutto un autoarticolatoIl rogo è stato registrato nel piazzale di una ditta di autotrasporti, in via Pioppelle 108. La motrice del mezzo pesante è andata completamente distrutta, danneggiato - invece - parte del rimorchio. napolitoday.it Camion in fiamme sulla A10 tra Aeroporto e Pegli, traffico bloccato verso Savona. Disagi anche sulla viabilità ordinariaIl conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Incendio esteso anche ai pannelli fonoisolanti ... ilsecoloxix.it +++ Tragedia nel Vicentino, operaia del Reggino muore dopo essere stata investita da un autoarticolato https://gazzettadelsud.it/p=2178704 - facebook.com facebook A7, autoarticolato finisce contro il guardrail: autista soccorso in codice rosso x.com