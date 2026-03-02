Auto sbanda a Latisana | due feriti uno estratto dalle lamiere

Un’auto ha perso il controllo lungo la strada regionale 354 a Latisana, nel Friuli Venezia Giulia, e si è schiantata contro il parapetto di un ponte. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente, una delle quali è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Un'auto sbanda improvvisamente lungo la strada regionale 354 a Latisana, nel Friuli Venezia Giulia, e si schianta contro il parapetto di un ponte. L'incidente, avvenuto venerdì 27 febbraio 2026 intorno alle 12.45, ha coinvolto due persone, entrambe ferite. Una di loro, estratta dalle lamiere in stato di incoscienza, è stata trasferita d'urgenza a Udine con l'elicottero. Le cause dell'uscita di strada sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi includono distrazione, malore o condizioni dell'asfalto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, con vigili del fuoco e personale sanitario che hanno operato in condizioni complesse per liberare il passeggero incastrato e stabilizzare entrambi i feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

LATISANA (UDINE) - Sbanda con l'auto e si schianta contro la spalletta di un ponte: due feriti a Latisana. Preoccupazione oggi, venerdì 27 febbraio, lungo la strada regionale 354,

