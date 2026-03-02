Auto elettriche a pagamento nella Ztl l' appello per esentare tutti i mezzi aziendali

Un gruppo di professionisti ha presentato un appello per ottenere l’esenzione dal pagamento delle auto elettriche nella Ztl, anche se non hanno un’attività nel centro. Questi lavoratori devono attraversare i varchi per svolgere le proprie attività e chiedono di essere esclusi dal pagamento. La richiesta riguarda i mezzi aziendali utilizzati da chi opera in zone soggette a restrizioni.

