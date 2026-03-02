Auto distrutta dalle fiamme in cortile privato | vigili del fuoco

Nella notte tra domenica e lunedì 2 marzo 2026, un'auto parcheggiata in un cortile privato a Mogoro, in provincia di Oristano, è stata completamente distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un incendio ha distrutto un’auto parcheggiata in un cortile privato a Mogoro, in provincia di Oristano, nella notte tra domenica e lunedì 2 marzo 2026. Le fiamme sono divampate intorno all’1.20, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono oggetto di accertamenti, con i carabinieri della Compagnia di Mogoro che stanno svolgendo le verifiche. Il veicolo è andato completamente distrutto. Il fatto è stato segnalato dalla redazione alle 8.18 del 2 marzo 2026. L’evento si è verificato in via Nuova, una strada residenziale di Mogoro. Il veicolo era parcheggiato in un’area privata, e non ha provocato danni collaterali né a persone né a strutture circostanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

