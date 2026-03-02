Auto con android potrà presto fare videochiamate ovunque

MediaTek ha mostrato come le auto dotate di sistema Android potranno presto effettuare videochiamate ovunque grazie alla tecnologia 5G NR NTN. Durante una dimostrazione, è stata effettuata la prima chiamata di questo tipo, rivolta al settore automobilistico, confermando la possibilità di comunicare in mobilità senza limiti di posizione.

Questo testo sintetizza i risultati della dimostrazione di MediaTek relativa alla prima chiamata video di tipo 5G NR NTN destinata al settore automobilistico. L’innovazione rende possibile stabilire una connettività satellitare ad alta velocità anche in assenza di rete terrestre, aprendo nuove opportunità per l’intrattenimento, l’uso delle applicazioni e la navigazione durante i viaggi. Si delineano tempi di adozione, partner coinvolti e le prospettive per i sistemi di bordo di prossima generazione. connettività satellitare in auto: innovazione MediaTek. Durante il Mobile World Congress 2026, MediaTek ha presentato quanto sostiene sia la prima dimostrazione al mondo di una chiamata video realizzata tramite NTN basata su 5G per uso automobilistico. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

