Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, Dario Fabbri ha commentato la situazione durante la trasmissione Mattino 5, affermando che l’azione non ha alcun senso e criticando la posizione dell’amministrazione Trump, che secondo lui sarebbe influenzata dagli apparati militari e politici. Fabbri ha sottolineato che l’intervento appare privo di motivazioni chiare e che la decisione sembra essere stata presa senza una strategia definita.

Dopo l’attacco Usa all’Iran, Dario Fabbri a Mattino 5 lo definisce “privo di senso” sul piano strategico e sostiene che Trump sia “traviato dai suoi apparati”. L’analista descrive un Iran internamente complesso e avverte che l’offensiva potrebbe non far crollare il regime, ma spingere parte del Paese a riunirsi “intorno alla bandiera”. Le conseguenze dell'attacco Usa all’Iran Dario Fabbri, un attacco che “non ha nessun tipo di senso” Il rischio di escalation in Iran Le conseguenze dell’attacco Usa all’Iran Dopo i bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la crisi in Medio Oriente è entrata in una fase di forte incertezza, con la chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio da cui transita una quota rilevante del petrolio destinato anche ai mercati europei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attacco Usa all'Iran secondo Dario Fabbri "non ha minimamente senso, Trump traviato dai suoi apparati"

Leggi anche: «Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori» – Il videocommento di Dario Fabbri

Leggi anche: Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar

Threat of Iran-US conflict grows after Trump warning

Tutti gli aggiornamenti su Attacco Usa.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

Attacco Usa e Israele all'Iran: dal tennis al calcio alla F1, tutte le pesanti ripercussioni sul mondo dello sportDal calcio al tennis, alla F1 e non solo. L’attacco di Usa e Israele all’ Iran, con tutte le ripercussioni in Medio Oriente, sta già facendo sentire i suoi effetti anche nel mondo dello sport. Tra ten ... corrieredellosport.it

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

Iran, news in diretta dopo attacco USA-Israele: oltre 500 morti, colpita base Gb a Cipro. Trump: "Preso Khamenei prima che prendesse me" x.com

L’esercito Usa vuole sostenere l’attacco all’Iran per “quattro o cinque settimane”, se necessario, sulla convinzione che “non sarà difficile” per Israele e Usa tenere l’intensità della battaglia, malgrado i rischi di altre vittime militari americane. In una breve intervist - facebook.com facebook