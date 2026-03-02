Dopo l’operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran avvenuta il 28 febbraio, numerosi voli su Dubai sono stati sospesi e diversi aeroporti nella regione sono rimasti chiusi. La situazione ha portato a cancellazioni di voli e disagi tra i viaggiatori che si trovano tra gli scali coinvolti. La sospensione dei voli continua a influenzare le rotte aeree nella zona.

Dopo l’operazione militare congiunta Usa-Israele lanciata contro l’Iran il 28 febbraio, moltissimi voli aerei sono stati cancellati e alcuni aeroporti della regione sono stati chiusi. Wizz Air, Etihad, Emirates e Lufthansa hanno diramato comunicati che annunciano la sospensione e Assoviaggi Confesercenti avverte che sono circa 3500 le prenotazioni a rischio in un solo mese. “A causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15:00 (ora degli Emirati Arabi Uniti) di martedì 3 marzo“. È quanto si legge in un avviso pubblicato anche sul sito della compagnia area emiratina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco Iran, voli su Dubai ancora sospesi: le ultime notizie

Leggi anche: Attacco all’Iran, rotte aeree deviate per evitare il Medio Oriente. Sospesi voli anche da e per Orio da Dubai, Tel Aviv e Sharjah

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voliIl ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco...

Approfondimenti e contenuti su Attacco Iran.

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo in Medio Oriente: migliaia di voli bloccati; Da Dubai all’Oman: dopo l’attacco in Iran raffica di voli cancellati con il Medio Oriente; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati.

Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran ... fanpage.it

Voli cancellati a Roma dopo l'attacco all'Iran: stop agli aerei per Dubai e Medio OrienteTutti i passeggeri dei voli cancellati di oggi e di domani sono stati avvisati per tempo dalle compagnie aeree per non presentarsi in aeroporto ... romatoday.it

Corriere della Sera. . L’attacco all’Iran e le conseguenze per il mondo: la diretta con la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, gli editorialisti Federico Fubini e Giuseppe Sarcina. - facebook.com facebook

Iran, attacco Israele-USA in diretta, colpito anche il Libano. Trump: "Ho preso Khamenei prima che prendesse me”. Teheran: “Non negoziamo” x.com