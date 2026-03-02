Attacco all'Iran fermi migliaia di voli nel mondo | bloccati anche i viaggi per Asia come chiedere i rimborsi

Migliaia di voli sono stati sospesi negli aeroporti di tutto il mondo a causa dell’attacco tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, e della successiva risposta di Teheran. Questa situazione ha coinvolto anche i voli diretti verso l’Asia, con molti passeggeri che ora si chiedono come ottenere i rimborsi per i biglietti non utilizzati. La sospensione dei voli ha creato disagi e incertezze tra i viaggiatori.

I team di Formula 1 bloccati dopo l’attacco Israele-Usa all’Iran: voli cancellati verso MelbourneI protagonisti di Formula 2 e Formula 3 sono bloccati negli aeroporti di scalo, il team Ferrari ha rimandato la partenza verso l'Australia dove il GP...

Attacco all'Iran, modenesi fermi a Dubai: 'Forte preoccupazione, pensiamo positivo'Oltre Modena: La testimonianza di Antonio Spica di Bastiglia, di rientro in Italia ed ora fermo sulla nave attraccata al porto: Anche la navigazione è interrotta. Non sappiamo sul quando potremo rient ... lapressa.it

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

la Repubblica. . Allarme della Nato per le conseguenze dell’attacco israelo-statunitense all’Iran: il generale Alexus Grynkewich ha infatti affermato che l’Alleanza ha "riadattato" il posizionamento delle forze, adeguandole alla necessità di "difendere da potenzi - facebook.com facebook