Il ministero dell'Energia saudita ha comunicato che alcune operazioni sono state sospese alla raffineria di Ras Tanura, situata sulla costa del Golfo, dopo un attacco con droni che ha provocato un incendio. Ras Tanura è una delle più grandi raffinerie al mondo. L'incidente è avvenuto ieri e ha portato alla sospensione temporanea di alcune attività nella struttura.

Roma, 2 marzo 2026 – Il ministero dell'Energia saudita ha annunciato che sono state sospese alcune operazioni presso l'enorme raffineria di Ras Tanura, sulla costa del Golfo, a seguito di un attacco con droni che ha causato un incendio. Attacco e fiamme ad Ras Tanura, una delle raffinerie più grandi del mondo "Alcune unità operative della raffineria sono state chiuse a scopo precauzionale, senza alcun impatto sulla fornitura di prodotti petroliferi ai mercati locali", ha dichiarato una fonte ufficiale del ministero in una nota inviata alla Saudi Press Agency. Poco prima, un portavoce del ministero della Difesa saudita ha affermato che due droni hanno preso di mira la raffineria e sono stati intercettati, secondo una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa saudita su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attacco a Ras Tanura, fiamme in una delle raffinerie più grandi del mondo

Gli hacker all’attacco degli Uffizi, il virus nei server di uno dei più grandi musei del mondoFirenze, 2 febbraio 2026 – Attacco hacker agli Uffizi, nella notte tra sabato e domenica, nelle stesse ore in cui veniva colpita anche l’Università...

Viaggio e spese pagati in una delle destinazioni più belle del mondo, ma a una condizioneDieci persone hanno la possibilità di recarsi gratis in uno dei posti più belli del mondo, purché si sia disposti a rispettare la condizione...

Contenuti e approfondimenti su Ras Tanura.

Discussioni sull' argomento Crisi in Iran, si impenna il prezzo del petrolio; L’Iran prende di mira l’impianto di raffinazione Ras Tanura di Aramco | VIDEO; Israele sta attaccando anche il Libano; Medio Oriente, l'Iran attacca: droni su Cipro e blackout internet a Teheran. L'Europa si mobilita.

Attacco Iran alla raffineria Aramco: Aston Martin e F1 tremano sotto i droniAttacco droni dell'Iran alla raffineria Aramco di Ras Tanura: chiusura immediata. Impatto shock su Aston Martin e sulla sicurezza del Mondiale F1 2026 ... formulacritica.it

La Atokos, una VLCC battente bandiera liberiana, ha caricato a Ras Tanura ed è da poco salpata in direzione Zhoushan, in Cina. x.com

La raffineria di petrolio di Ras Tanura, in Arabia Saudita, è stata attaccata da un drone. A dare la notizia è stato il ministero della Difesa del Paese. Le autorità hanno abbattuto il velivolo in avvicinamento e non sono stati segnalati feriti. L’annuncio segue un pr - facebook.com facebook